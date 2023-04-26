وزير الدفاع الإيراني يزور الهند للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيغادر العميد آشتياني طهران متوجها إلى العاصمة الهندية "نيودلهي"، يوم غد الخميس، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وسيلقي وزير الدفاع الإيراني خطابا في هذا الإجتماع، بالإضافة إلى اللقاء مع وزراء الدفاع الحاضرين فيه.

منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة أوراسية دولية تم تشكيلها من أجل التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي المتعدد الأطراف.

وإن استخدام قدرات منظمة شنغهاي لتعزيز وبناء المزيد من الثقة بهدف تطوير وتوسيع التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الأعضاء سيوفر فرصًا جديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى في هذه المجالات.

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