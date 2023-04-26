الإفراج عن الدبلوماسي الايراني في بلجيكا "أسد الله أسدي" قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إلى ملف الدبلوماسي الايراني المسجون في بلجيكا "أسد الله أسدي" بتهمة التجسس، قائلا: "انه حصل الاتفاق بين إيران وبلجيكا بشأن المحكومين وتم تبادل الوثائق المرتبطة به".

وردا على سؤال حول طلب حكومة بلجيكا للإفراج عن احد مواطنيها المحكومين في طهران بتهمة التجسس وتبادله مع اسدي، قال ستايشي: "حسب التقارير الأخيرة، ان اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا أبرمت نهائيا، كما تم تبادل الوثائق المتربطة به، بحيث يمكن للطرفين اتخاذ الإجراءات بشأن هذه القضية".

/انتهى/