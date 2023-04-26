استشهاد عضو في مجلس خبراء القيادة اثر تعرضه لعملية إغتيال في شمال إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعرض الممثل السابق للولي الفقيه في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة لعملية اغتيال اليوم الأربعاء في مدينة بابلسر.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن آية الله سليماني فقد حياته نتيجة هذه العملية، وبحسب مصدر مطلع، فانه استشهد برصاص مسلح عندما كان موجودا في احد فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر.

ونقل أحد شهود العيان، ان آية الله سليماني كان جالسًا في البنك، فإذا بالمهاجم سحب اسلحة حارس البنك وفتح النار عليه، ولسوء الحظ استشهد آية الله سليماني وأصيب ثلاثة آخرون.

وأكد النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران، روح الله سلاجي، نبأ إغتيال الممثل السابق للولي الفقيه في سيستان وبلوشستان، قائلا: "انه قتل آية الله سليماني صباح اليوم في هجوم مسلح، كما تم القبض على المعتدي".

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