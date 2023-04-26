نائب الرئيس الإيراني يستقبل رئيس وزراء كازاخستان رسميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس وزراء كازاخستان إلى مطار مهرآباد في طهران قبل ظهر اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى وكان في استقباله وزير الزراعة، محمد آقاميري.

وأقيم حفل الاستقبال الرسمي لرئيس وزراء كازاخستان ظهر اليوم في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي في طهران، بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية.

وبعد اقامة حفل الاستقبال، بدأت المحادثات الرسمية بين وفدي إيران وكازاخستان بهدف متابعة الاتفاقیات التي توصل إليها رئيسا البلدين العام الماضي في طهران.

ويكون التخطيط والتنسيق لتحسين مستوى التعاون بين طهران وأستانا في مجال النقل والصادرات والخدمات الفنية والهندسية والترانزيت والتعاون في مجال الطاقة والعلاقات المصرفية من أهم محاور هذه المحادثات.

يذكر انه قام الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بزيارة ايران واللقاء مع الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، في العام الماضي والتي تم من خلالها التوقيع على 9 وثائق للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.