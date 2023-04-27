رئيس البلاد في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوبي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن طائرة الرئيس الإيراني، هبطت صباح اليوم الخميس، في مطار مدينة دزفول، معلنا بدء زيارته الميدانية إلى المحافظة، ليعاين عن كثب المشاكل التي تعانيها بعض المدن وخاصة مدينة اهواز مركز المحافظة، مؤكدا ان من اهداف الزيارة متابعة تنفيذ ما تقرر في زيارته السابقة لمحافظة خوزستان.

هذا ويرعى رئيسي اعادة افتتاح 160 مصنعا كما سيفتتح مشاريع جديدة، ويرافقه في هذه الزيارة التي تستغرق يومين 11 وزيرا وخمسة من معاونيه.

ومن ضمن برامج الزيارة؛ تدشين 70 كم من الخط المزدوج لسكك الحديد بين اهواز وانديمشك وافتتاح عدة مشاريع لايصال المياه الى القرى وافتتاح مصفى الغاز في مدينة هويزة واللقاء مع رؤساء العشائر والوجهاء وخالقي فرص العمل والناشطين الاقتصاديين والثقافيين.

كما تشهد الجولة التفقدية الثانية لوفد الحكومة الى محافظة خوزستان عقد لقاءات عامة للمواطنين مع رئيس الجمهورية في مدن أنديمشك وأهواز وشادكان.

ويجري الرئيس الإيراني زيارات تفقدية للمحافظات الإيراني بشكل مستمر، ليبقى على علمٍ مباشر بمشاكل الناس ولوضع الحلول المناسبة للمشاكل.

وتولي الحكومة الإيرانية الثالثة عشر، بقيادة الرئيس "إبراهيم رئيسي" اهتماماً بالغاً بالداخل الإيراني وأيضاً بالعلاقات مع دول الجوار ودول العالم بما يعود بالنفع على الشعب الإيراني.

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