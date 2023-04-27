  1. إيران
  2. المجتمع
٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٤٥ م

الرئيس الإيراني: الحكومة ستقضي على التضخم عن طريق تنمية الانتاج

الرئيس الإيراني: الحكومة ستقضي على التضخم عن طريق تنمية الانتاج

أكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، ان الدولة ستتابع جهودها في القضاء على التضخم عن طريق تنمية الانتاج، لافتاً الى ان الحكومة تدعم وتحمي تفعيل القطاعات الانتاجية والصناعية المتوقفة عن العمل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي خطاب للرئيس الإيراني، اليوم الخميس في مراسم الاحتفال باعادة تشغيل 160 مصنعا والتي اقيمت بمدينة دزفول بمحافظة خوزستان اعرب رئيسي عن ارتياحه لاحياء هذه المصانع وزيادة طاقتها الانتاجية على يد القدرات الادارية والهندسية في المحافظة.

ولفت السيد رئيسي الى ان الطاقات والامكانات في محافظة خوزستان ليست قليلة والمطلوب هو استغلال هذه الامكانات بالشكل الصحيح، موضحا ان الحكومة على كامل الاستعداد لتنمية الانتاج وتوفير فرص العمل.

وصرح الرئس الإيراني، ان اكثر من اربعة الاف مصنع قد تم اعادة فعالياتها في البلاد خلال العام الماضي ، فيما تم اليوم تشغيل 160 مصنعا في خوزستان ، معتبرا ان تفعيل الانتاج سيساهم في سد الحاجة الداخلية والتصدير الى خارج البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1932697

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات