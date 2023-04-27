البحرية الايرانية تحتجز سفينة صدمت لنشا ايرانيا اسفر عن فقد واصابة عدد من ملاحيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بادرت القوة البحرية للجيش الايراني الى تحديد واحتجاز سفينة مجهولة في بحر عمان كانت قد صدمت لنشا ايرانيا الليلة الماضية في الخليج الفارسي مما تسبب في فقد وإصابة العديد من أفراد طاقم اللنش الإيرانيين.

وكانت سفينة مجهولة قد صدمت لنشا ايرانيا في مياه الخليج الفارسي، مما أدى إلى فقد شخصين وإصابة عدد آخر من أفراد الطاقم.

وخلافا للوائح الدولية في مثل هذه الحالات والتي تقضي بمساعدة اللنش والمصابين، بادرت السفينة الى الهرب من الخليج الفارسي ، وعلى الفور وبعد طلب من مركز المراقبة والإنقاذ البحري (MRCC)، قامت القوة البحرية لجيش جمهورية إيران الإسلامية، في اطار مركز الأمن البحري الدولي ومقره في تشابهار (جنوب شرق)، بملاحقة وتحديد السفينة المجهولة واحتجازها في بحر عمان.

في هذه العملية، وبعد تتبع جميع السفن المارة في المنطقة، اشتبهت مدمرة "الشهيد بايندر" التابعة للقوة البحرية بسفينة مجهولة بسبب اطفائها النظام العالمي للارسال الآلي لتحديد الموقع وتغييرها مسارها بشكل متكرر، لذا فانه وبإذن من جهاز القضاء في جمهورية إيران الإسلامية، تم في عملية انزال بطائرة مروحية السيطرة على السفينة المذكورة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية.

والسفينة المذكورة أعلاه كانت ناقلة نفط تحمل شحنة مملوكة للولايات المتحدة الأميركية وكانت تبحر تحت علم جزر مارشال.

وكانت بعض المصادر قد أعلنت بان الناقلة هي "Advantage Sweet" التي يبلغ طولها 274 مترا وعرضها 48 مترا.

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