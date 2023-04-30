امیر عبداللهيان: الخليج الفارسي جزء مهم من هوية إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الخارجية الإيراني، في اليوم الوطني للخليج الفارسي، ان الاستفادة القصوى من المصالح الموجودة في الخليج الفارسي، رهن على الأمن والتقارب والمشاركة الجماعية للدول المطلة لهذه المنطقة المائية التي تكون مصدرا للفخر.

وكتب أميرعبداللهيان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الخليج الفارسي جزء مهم من الهوية المشتركة لإيران والمنطقة التي لا يمكن إنكارها، ومورد طبيعي مليء بالفوائد لسكانها".

وأضاف: "الاستفادة القصوى من المصالح الموجودة في الخليج الفارسي، رهن على الأمن والتقارب والمشاركة الجماعية للدول المطلة لهذه المنطقة المائية التي تكون مصدرا للفخر... اليوم الوطني للخليج الفارسي مبروك".

تحيي الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم 30 أبريل/ نيسان من كل عام، بـ"اليوم الوطني للخليج الفارسي"، ذكرى طرد المستعمرين البرتغاليين من جزيرة هرمز في العهد الصفوي وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات الإيرانية عام 1622.

وفي يوم 30 أبريل/ نيسان، تم تحرير جزيرة هرمز من يد المحتلين البرتغاليين، إذ إنه وفي مثل هذا اليوم من العام 1622 أنهى القائد "إمام قلي خان" سيطرة البرتغاليين على سواحل إيران الجنوبية والتي استمرت 117 عاما.

وفي هذا السياق، يعقد المؤتمر السنوي لليوم الوطني للخليج الفارسي في محافظات تطل على الخليج الفارسي ويشارك فيه كبار المسؤولين وجماهير الشعب الايراني ايمانا منه بالحفاظ على الموروث الثقافي والسياسي والتاريخي للبلاد.

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