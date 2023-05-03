المدعي العام في طهران يكشف سبب احتجاز ناقلة نفط " Niovi"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وسائل الإعلام في وقت سابق من اليوم عن احتجاز ناقلة نفط اجنبية في مضيق هرمز، على يد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

وفي اطار ذلك، أعلن المدعي العام في طهران أن البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية احتجزت ناقلة " Niovi" بعد تلقى شكوى من المشتكي بتوجيه من السلطة القضائية.

يذكر ان ناقلة نفط " Niovi" التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، تم احتجازها من قبل القوات البحرية الإيرانية. و نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو عن لحظة احتجاز هذه الناقلة التي كانت تحمل الم بنما.

وكان قد احتجزت أيضا قوات بحرية الجيش الإيراني، قبل أيام، ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان، حيث كانت هذه الناقلة اصطدمت بزورق ايراني، مما أدى إلى اختفاء شخصين وإصابة عدد من أفراد الطاقم.

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