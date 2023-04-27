آشتياني: أميركا وبعض الدول الغربية تسعى لجعل الحرب في اوكرانيا في حالة استنزاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد محمد رضا آشتياني إن أميركا وبعض الدول الغربية تسعى لجعل الحرب في اوكرانيا في حالة استنزاف من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي لقائه مع فيكتور خيرننغ ، وزير الدفاع البيلاروسي، اشار العميد آشتياني إلى أن جمهورية بيلاروسيا تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: هذا الموضوع يظهر أن إيران مهتمة بتطوير وتوطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، بما في ذلك المجالات الدفاعية والعسكرية.

وتابع: إن التفاعلات والتعاون بين البلدين إيران وبيلاروسيا يمضي قدما الى الامام في القضايا العالمية والإقليمية المهمة ، بما في ذلك قمة شنغهاي ، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس بيلاروسيا إلى طهران والتأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون إلى مستوى استراتيجي ، أضاف العميد آشتياني: إن هذه التفاعلات تجعل الآفاق المستقبلية للعلاقات أكثر وضوحا.

وفي جزء آخر من تصريحه ، وفي إشارة إلى النهج التدخلي والأحادي للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ، قال: بالإضافة إلى تزايد الصراعات وانعدام الأمن في مناطق مختلفة من العالم ، أصبحت هذه القضايا أيضًا تقليدًا وممارسة خاطئة.

وأكد وزير الدفاع الايراني: إن أميركا وبعض الدول الغربية تسعى لجعل الحرب في اوكرانيا في حالة استنزاف من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي إشارة إلى مواقف إيران الواضحة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ، أشار العميد آشتياني إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تدعم أي جهد دبلوماسي يؤدي إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وفي الختام ، بيّن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الدول المستقلة ، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية بيلاروسيا ، وأكد على تعزيز الحلول الثنائية لتطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين.

من جانبه صرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خيرنينغ ، بأن العلاقات بين بيلاروسيا وجمهورية إيران الإسلامية قيمة لبلاده، وقال: العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبيلاروسيا تعود الى أكثر من 30 عامًا وقد تمكنا من اقامة تعاون جيد.

وأضاف: من العناصر المكونة لإيران هي ثقافتها وقيمها ، وأهمها الثورة الإسلامية.

وصرح وزير الدفاع البيلاروسي: ان جمهورية إيران الإسلامية استطاعت أن تنشئ دولة قوية ومستقرة في النظام الدولي رغم الضغوط والعقوبات الدولية ، واتبعت سياسة خارجية مستقرة وأصرت على حقوقها.

وقال إن إيران وبيلاروسيا تبحثان عن التعددية واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول، وأضاف: ان سياسة العقوبات ضد البلدين سياسة فاشلة.

وفي ختام الاجتماع أكد وزيرا الدفاع الايراني والبيلاروسي على استمرار التعاون بين البلدين.

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