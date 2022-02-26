وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير الإيراني لدى أوكرانيا منوجهر مرادي، على حسابه لموقع تويتر لحسن الحظ، وبدعم من السفارة في أوكرانيا، وجهود طاقم وزارة الخارجية، والدعم المخلص من السفراء المحترمين في وارسو وبودابست وبوخارست، وبدعم من وزير الخارجية الايراني، أصبح من الممكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا.

وأكد مرادي : أتمنى أن يعود أبناء وطننا الأعزاء إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية سالمين.

وقال سفير إيران في أوكرانيا أمس إنه يراقب بجدية وضع المواطنين الإيرانيين في أوكرانيا، مضيفا قمنا بالتنسيق مع طهران لاتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المواطنين الإيرانيين من حدود مولدوفا وعدة دول أخرى في جوار أوكرانيا؛ كما انه مسؤولو السفارة الإيرانية في أوكرانيا مسؤولون عن مراقبة التطورات وتقديم التقارير إلى طهران، وهم موجودون في الميدان بين الإيرانيين والطلاب المقيمين في أوكرانيا.

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