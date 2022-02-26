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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٥٨ ص

السفير الإيراني في أوكرانيا:

أصبح من الممكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا

أصبح من الممكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا

أعلن السفير الإيراني في أوكرانيا أنه سيكون من الممكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا من خلال سلسلة من المتابعات والجهود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير الإيراني لدى أوكرانيا منوجهر مرادي، على حسابه لموقع تويتر لحسن الحظ، وبدعم من السفارة في أوكرانيا، وجهود طاقم وزارة الخارجية، والدعم المخلص من السفراء المحترمين في وارسو وبودابست وبوخارست، وبدعم من وزير الخارجية الايراني، أصبح من الممكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا.

وأكد مرادي : أتمنى أن يعود أبناء وطننا الأعزاء إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية سالمين.

وقال سفير إيران في أوكرانيا أمس إنه يراقب بجدية وضع المواطنين الإيرانيين في أوكرانيا، مضيفا قمنا بالتنسيق مع طهران لاتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المواطنين الإيرانيين من حدود مولدوفا وعدة دول أخرى في جوار أوكرانيا؛ كما انه مسؤولو السفارة الإيرانية في أوكرانيا مسؤولون عن مراقبة التطورات وتقديم التقارير إلى طهران، وهم موجودون في الميدان بين الإيرانيين والطلاب المقيمين في أوكرانيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1922209
https://ar.mehrnews.com/news/1922209/

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