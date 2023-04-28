أمير عبد اللهيان: المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون الجماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، أنّ جميع التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني.

وفي كلمة له خلال زيارة لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، قال أمير عبد اللهيان: "نحن ندعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني".

وأضاف أنه تلقى من الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، "تقييمات دقيقة"، وتأكيدات بأنّ المقاومة الفلسطينية واللبنانية "بأفضل حال".

وأشار الوزير الإيراني إلى أنّ إيران ستبقى مع لبنان "حتى في الأيام الصعبة"، مشيراً إلى أنّ "منطقتنا دخلت مرحلة جديدة من التعاون الجماعي".

وأمس الخميس، بحث أمير عبد اللهيان ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، جملة ملفات، أهمها تداعيات الاتفاق الإيراني السعودي على المنطقة والأوضاع الحالية في لبنان.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، إلى لبنان بعد ختام زيارته إلى سلطنة عمان.

وأكّد أمير عبد اللهيان، لدى وصوله مطار بيروت الدولي، أنّ إيران "تعتبر أمن لبنان من أمن المنطقة وأمن إيران"، مشيراً إلى أنّ "تطورات جديدة حدثت في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، ونعتقد أنّ نتيجتها جيدة للمنطقة والعالم الإسلامي، بما في ذلك لبنان".

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