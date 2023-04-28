اميرعبداللهيان يلتقي بالسيد حسن نصرالله في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزيرخارجية بلادنا مع السيد حسن نصرالله في هذا اللقاء، الذي حضره سفير الجمهورية الاسلامية في بيروت، مجتبى أماني، آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما موضوع الاتفاقية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية وانعكاساتها على جميع دول المنطقة وكئلك احدث التطورات في لبنان وفلسطين.

التقى اميرعبداللهيان خلال زيارته لبيروت ، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

كما التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وعددا من البرلمانيين من مختلف الفصائل في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان يوم الامس الخميس.

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