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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٢:١٩ م

اميرعبداللهيان يلتقي بالسيد حسن نصرالله في لبنان

اميرعبداللهيان يلتقي بالسيد حسن نصرالله في لبنان

التقى وزير خارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان بالأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصرالله، في إطار لقاءاته مع السلطات اللبنانية خلال زيارته لبيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزيرخارجية بلادنا مع السيد حسن نصرالله في هذا اللقاء، الذي حضره سفير الجمهورية الاسلامية في بيروت، مجتبى أماني، آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما موضوع الاتفاقية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية وانعكاساتها على جميع دول المنطقة وكئلك احدث التطورات في لبنان وفلسطين.

التقى اميرعبداللهيان خلال زيارته لبيروت ، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

كما التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وعددا من البرلمانيين من مختلف الفصائل في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان يوم الامس الخميس.

/انتهى/

رمز الخبر 1932715

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