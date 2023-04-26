أمير عبداللهيان: سنقدم اقتراحات لتحسين الوضع في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قال في تصريح صحفي لدى وصوله العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء: نظرا للوضع الجديد والظروف الايجابية والبناءة في المنطقة، اننا نعتبر امن ورخاء وتقدم لبنان، من امن ورخاء وازدهار المنطقة وايران.

ووصف وزير الخارجية الايراني، التطورات الاقليمية خلال الاسابيع الاخيرة، بانها مفيدة للمنطقة برمتها والعالم الاسلامي بما في ذلك لبنان.

وحول الاواصر الثنائية بين طهران وبيروت، قال امير عبداللهيان: لدينا اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان؛ حيث سنقوم بالتشاور حولها اليوم وغدا مع كبار المسؤولين في بلد لبنان الصديق والشقيق.

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