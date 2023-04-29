خاجي يؤكد على أولوية حل معضلات اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، علي اصغر خاجي،التقى اليوم السبت مع المبعوث السويدي الخاص بشؤون اليمن.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، اخر التطورات السياسية والانسانية داخل اليمن، وخاصة المفاوضات الاخيرة التي شهدتها صنعاء.

واعرب خاجي والمبعوث السويدي، عن ارتياحما للتقدم الحاصل في المفاوضات اليمنية، وتطلعا بان تفضي هذه المباحثات الى رفع معاناة الشعب اليمني وترسيخ الاستقرار والسلام في هذا البلد.

واعتبر كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، ان رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني وارساء السلام في هذا البلد، من اهم القضايا المتعلقة بالملف اليمني اليوم؛ وبذلك فقد اكد خاجي على ضرورة وضع حل المعضلات الانسانية في اليمن ضمن اولويات هذا الملف.

/انتهى/