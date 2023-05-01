شمخاني يؤكد أهمية تفعيل آلية الريال والروبية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المسؤول الإيراني، قال خلال هذا اللقاء: "ان المشتركات الحضارية والتاريخية والثقافية المتجذرة للبلدين وارادة قادة البلدين وكذلك الاستقلال الاستراتيجي لايران والهند، تشكل الارضية الرئيسية لتطوير التعاون الثنائي".

وأشار شمخاني إلى التطورات العالمية والاقليمية، مؤكداً أنها توفر اوضاعا مناسبة جدا لزيادة التعامل بين البلدين في مجال الطاقة والنقل والترانزيت والتكنولوجيا والقطاعين المصرفيين لايران والهند.

وشدد امين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني على أهمية تفعيل آلية التعامل بعملتي الريال والروبية، معتبرا اياها عملا ضروريا وهاما وله اثر حاسم في تحقيق الاهداف المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.

ايران ترحب بتعزيز دور ومكانة الهند في التطورات الاقليمية والدولية

وتابع المسؤول الإيراني: ايران ترحب بتعزيز دور ومكانة الهند في التطورات الاقليمية والدولية قائلا: "اننا نعتبر المشاركة الهندية النشطة في المبادرات السياسية والاقتصادية والامنية مع دول آسيا الوسطى والخليج الفارسي امرا ضروريا".

واعتبر شمخاني ان قيام البلدين بالاستفادة من الفرص الناجمة عن التطورات الاقليمية والعالمية وكذلك التعاون النشط في منظمتي شانغهاي ومجموعة بريكس بأنه يؤمن المصالح الوطنية للبلدين.

** دوال: الاتفاق الإيراني السعودي له آثار جدية في تغيير المعادلات الدولية

من جانبه قال آجيت دوال ان النفوذ الحقيقي للثقافة الايرانية في حياة الشعب الهندي يدل على عمق الأواصر بين الشعبين والتي لا نظير لها في المنطقة.

وتابع المسؤول الهندي: على الدول المستقلة ان يكون لديها معرفة بخصائص التطورات العالمية الجديدة وتقوم بتطوير قدراتها الداخلية من اجل تعزيز تعاونها الاقليمي والقيام بدور دولي فعال.

الاتفاق الايراني السعودي لتطبيع العلاقات له اثر اقليمي بليغ، وآثار جدية في تغيير المعادلات الدولية

كما أشار هذا المسؤول الهندي الى الاتفاق الايراني السعودي الاخير وقال: ان الاتفاق الايراني السعودي لتطبيع العلاقات له اثر اقليمي بليغ، وآثار جدية في تغيير المعادلات الدولية.

وأكد على استمرار التعاون المشترك بين البلدين لدعم ارساء الاستقرار في افغانستان ومنع توسع الارهاب التكفيري في هذا البلد وقيام حكومة مسؤولة وشاملة في افغانستان.

واعتبر مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء الهندي ميناء تشابهار الايراني بوابة دخول الهند الى التعاون الاقتصادي الشامل مع ايران مبديا استعداد بلاده للمزيد من المشاورات لحل المشاكل الموجودة.

واستقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الادميرال علي شمخاني، نظيره الهندي، ايجيت دوفال، صباح اليوم الإثنين في العاصمة طهران.

وقبل فترة وصف مستشار الامن القومي الهندي في اتصال هاتفي مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الاتفاق بين إيران والسعودية بأنه خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ودعا شمخاني في هذه المحادثة نظيره الهندي إلى زيارة إيران لتبادل وجهات النظر ومتابعة عملية التعاون الثنائي والإقليمي.

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