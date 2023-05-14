وفد البرلمان الإيراني يناقش مع رئيس البرلمان الباكستاني اخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الشورى الإسلامي وأعضاء الوفد البرلماني، وكذلك القنصل العام الإيراني في كراتشي حسن نوريان، بآغا سراج دراني أثناء حضورهم ولاية السند.

وناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي الإيراني الباكستاني والتفاعلات البرلمانية، بما في ذلك استعراض سبل تطوير العلاقات مع ولاية السند.

وقال آغا سراج دراني، على هامش الاجتماع مع رئيس مفوضية الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الشورى الإسلامي وأعضاء الوفد الإيراني في مدينة كراتشي عاصمة ولاية السند جنوبي باكستان: الشعب الباكستان لديه تقارب ثقافي مع الشعب الايراني.

ورحب رئيس برلمان الدولة الباكستاني بتزايد التفاعل بين برلماني البلدين والتأكيد على ضرورة تبادل الوفود البرلمانية، وأضاف: "إن حكومة باكستان مصممة على تعزيز العلاقات العامة والتجارية مع إيران وولاية السند، مضيفا ان برلمان الولاية مؤيد قوي لأية مبادرات لتحقيق هذا الهدف المهم ".

واستذكر هذا المسؤول الكبير في حزب الشعب الباكستاني التاريخ الرائع للصداقة بين مؤسسي حزب الشعب، بمن فيهم ذو الفقار علي بوتو والسيدة بي نظير بوتو، مع حكومة وشعب إيران، وقال: نعتقد أنه بالرغم من بعض التحديات، التعاون المتبادل والتشاور المستمر بين إيران وباكستان سيساعد في تحسين العلاقات، وسيكون فعالاً في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصادية.

وكانت زيارة مدرسة الإيرانيين، ولقاء أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واللقاء مع الإيرانيين الذين يعيشون في كراتشي من بين البرامج الأخرى التي تمت خلال زيارة الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الايرانية إلى قلب باكستان الاقتصادي.

كما زار رئيس وأعضاء الوفد الإيراني ضريح محمد علي جناح مؤسس باكستان الراحل المعروف بـ "القائد الاعظم" وتم تكريمه من قبل الوفد الايراني.

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