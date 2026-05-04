الإمارات تؤكد استهداف ناقلة نفط تابعة لها

وافادت وكالة مهر للانباء ان الإمارات اكدت استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بطائرتين مسيرتين .

وأعلنت شركة النقل والخدمات اللوجستية "أدنوك" أن ناقلة النفط العملاقة جداً "إم.في. باراكا" تعرضت لإصابة بطائرتين إيرانيتين مسيرتين قبالة سواحل عمان.

ووفقاً للشركة، لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى، وكانت الناقلة في وقت الحادث لا تنقل أي حمولة.

ويقول نشطاء تتبع السفن والشحنات البحرية إن موقع هذه الناقلة سُجل آخر مرة منذ حوالي 10 أيام في مرسى الفجيرة. ولا يُعرف بعد ما إذا كانت هذه هي نفس السفينة التي أفيد بأنها تعرضت للاستهداف أمس أثناء عبورها مضيق هرمز أم لا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن ناقلة نفط وطنية تعمل تحت شركة "أدنوك" تم استهدافها بطائرتين مسيرتين أثناء عبورها مضيق هرمز.