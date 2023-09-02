نائب وزير السياحة: إيران أصبحت عضواً مؤسساً في الاتحاد الدولي لسياحة طريق الحرير عام 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بالإشارة إلى التحالف الدولي لمدن سياحة طريق الحرير 2023، قال علي أصغر شالبافيان نقلاً عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام: إن هذا التحالف الذي بدأ عمله يوم الجمعة 1سبتمبر 2023 تم تشكيله بمبادرة من الحكومة الصينية ويتواجد فيه 57 مدينة من 26 دولة، ومن الممكن انضمام أعضاء جدد إليها.

وأشار إلى وجود إيران كأحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الدولي للمدن السياحية على طريق الحرير عام 2023، وتابع: سمنان عضو في هذا التحالف كممثل لإيران. ويتيح هذا الحضور فرصة لجمهورية إيران الإسلامية للتعريف بقدراتها السياحية مع التركيز على طريق الحرير وسمنان والإعلان عن خططها المستقبلية فيما يتعلق باستضافة رؤساء البلديات الأعضاء في هذا التحالف.

واشار نائب وزير السياحة في البلاد إلى إقامة تعاون مشترك في مجال السياحة بين دول طريق الحرير براً وبحراً، والتآزر بين هذه الدول في إقامة فعاليات في مجال طريق الحرير، وتسهيل صناعة السياحة المحلية والتنمية المستدامة، وبرامج التقديم المشتركة بين الدول، وتبادل الخبرات في مجال المنتجات المتعلقة بطريق الحرير، وتحسين العلامة التجارية لطريق الحرير والترويج لها هي من بين أهداف تشكيل هذا التحالف.

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