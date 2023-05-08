اللواء باقري يعتبر تطوير الدبلوماسية الإقليمية كأحد المؤشرات المهمة للدبلوماسية العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار اللواء محمد باقري، الذي توجه إلى عمان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى الى تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي والسياسي اثناء حضوره بين موظفي السفارة الإيرانية في مسقط.

وقال اللواء باقري مما لا شك فيه أن نتائج نجاحات الدبلوماسية في أبعاد مختلفة هي نتيجة إبداع جميع العاملين في هذا المجمع الدبلوماسي، والذي بدوره له مساهمة كبيرة في رفع مستوى معرفة الجمهورية الإسلامية الايرانية لهذه المنطقة .

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أن تطوير الدبلوماسية الإقليمية والدفاعية هو أحد المؤشرات المهمة للدبلوماسية العالمية، وأن توسيع الدبلوماسية الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول المنطقة تعد استراتيجية نجاح لجميع دول المنطقة.

وتمكنت الدبلوماسية الدفاعية من لعب دور مهم في التواصل مع الدول الأخرى في المنطقة بالإضافة إلى تواجدها الناجح في الميدان.

وأضاف اللواء باقري: إن الأمن الإقليمي اليوم يعتمد على التعاون البناء والعلاقات الودية بين دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة والأمن الإقليمي والجماعي، دون تدخل اجنبي.

وأضاف: "اليوم بفضل دماء الشهداء، أصبحت جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى عالٍ باستخدام قوة الخبراء الإيرانيين والمعرفة المحلية في جميع مجالات الدفاع واوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية.

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