كتائب القسام تزف قادة سرايا القدس وتؤكد ان الاحتلال يتحمل تداعيات عدوانه على القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صحفي فجر اليوم الثلاثاء:"بكل آيات العز والفخار نزف الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان على قطاع غزة، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، وإن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون نوراً يضيء طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حمــاس، إسماعيــل هنية ان "اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المــقاومــة".

وأضاف في تصريح صحفي ان "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، والمـــقاومــة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر".

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهداء القادة في سرايا القدس الذين ارتقوا جرّاء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزّة. وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: "نزف إلى شعبنا ثلة من قيادات المــقاومــة في قطاع غزة، والاحتلال يتحمل تداعيات عدوانه على القطاع، والمقــاومــة ستواصل الدفاع عن شعبنا ومقدساته". وأضاف "الشعب الفلسطيني ومقاومته يعرفان كيف يضربان العدو ويردان على جريمة اغتيال عدد من قادة سرايا القدس".

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي ان "المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني، والمعاناة الفلسطينية لن تكون جسرا لوصول الاحتلال إلى جمهوره الإسرائيلي".

وأضاف المتحدث باسم الحركة طارق سلمي في تصريحات ان "المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، وقد أرست قواعد اشتباك مع العدو الذي يريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".

وتابع "كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال الذي ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء والمقاومة ستثأر للقادة الشهداء". وأكد سلمي ان العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة ستستمر والاحتلال يتحمل مسؤولية ذلك.

المصدر : شهاب

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