13 شهيدًا منهم 3 قيادات بسرايا القدس وإصابات بعدوان إسرائيلي على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق في القطاع، بينها غزة ورفح وخانيونس، مستهدفا شققا سكنية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن "طائرات الاحتلال شنت عدوانًا متزامنًا على أرجاء قطاع غزة، بدأ باستهداف شقتين سكنيتين في غزة ومنزلاً في رفح، في حين أعلن الاحتلال اغتيال 3 قيادات عسكرية من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي".

وصرحت المصادر باستشهاد ثلاثة من قادة سرايا القدس مع زوجاتهم وأبنائهم. وفرضت سلطات الاحتلال حصارا بريا وبحريا على القطاع، وأغلقت معبري إيرز وكرم أبو سالم، وطلبت من المستوطنين التزام الملاجئ.

كما كشفت المصادر ان الاحتلال غدر قادة الجهاد الاسلامي وقتلهم بعد أن اعطاهم الامان.

وأكدت المصادر في غزة ان قادة حركة الجهاد الاسلامي كانوا علی موعد للذهاب الی مصر من أجل عقد جلسة محادثات وكان الاحتلال الاسرائيلي قد أعطاهم الامان للتحضير للسفر.

وأوضحت ان هذا الامان، جعل قادة الجهاد الاسلامي يعودون الی بيوتهم وعوائلهم للتحضير الی الزيارة وقد غدرهم الاحتلال في نومهم وقتلهم هم وعوائلهم.

/انتهى/