دخول الشركات المعرفية الایرانیة في حقل الصناعة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان اكثر من 140 حقلا صناعيا في البلاد ومنها قطاع صناعة الصلب والاسمنت والبتروكيماويات تستفيد من انجازات المنظمة.

وقال اسلامي في كلمة القاها في مراسم ازاحة الستار عن اول منتج بتكنولوجيا فائقة التطور في مجال ادوات قياس مسرعات الالكترون ، انتجه مركز التكنولوجيا والابداع التابع لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية: ان دور منظمة الطاقة الذرية هو دور استراتيجي.

واضاف: ان اهم رسالة لليوم هي سريان التكنولوجيا النووية الى باقي القطاعات وفي المجتمع ايضا ، وما يهمنا هو الاستفادة من التكنولوجيا النووية لتسهيل وتسريع نشاطات المواطنين والنشاطات العلمية والبحثية.

كما اشار الى دخول الشركات المعرفية في حقل الصناعة النووية قائلا : ان الشركات المعرفية ستكون زميلة للصناعة النووية ونحن قد مهدنا لتحويل نتائج الابحاث الى منتجات وعرضها على الاسواق في النهاية لوضعها في خدمة المجتمع.

وتابع : ان منظومة القياس والتحديد هي جزء هام من الصناعة النووية وهذه المنظومة تستخدم في كافة الحقول ونظرا الى الحظر الاجنبي استطعنا في الخطوة الاولى احياء القطاعات التي تتعرض للحظر وفي الخطوة الثانية الابداعية استطعنا تحديث هذه المنظومات لكي تستفيد الحقول الصناعية للبلاد منها ، ولحسن الحظ فان اكثر من 140 حقلا صناعيا في البلاد مثل قطاع الصلب والاسمنت والبتروكيماويات والمختبرات وباقي الحقوق المختلفة تستفيد من انجازاتنا.

وتابع : في حقل المختبرات وخاصة في مجال قياس النيوترون والالكترون فان ادوات قياس المسرعات لها استخدام كبير ونحن كنا بحاجة اليها حيث اصبح انتاج قسم الالكترومغناطيس وهي منظومة ومنظار للقياس ، محلي الصنع بالكامل وباستطاعة الشركات المعرفية التي تمتلك هذه التقنية ان تطورها وتعرضها على الجامعات والصروح العلمية والصناعية المختلفة.

واكد اسلامي ان جميع منتجات منظمة الطاقة الذرية الايرانية يمكن تصديرها الى خارج البلاد لانها مصممة ومنتجة حسب مواصفات ومعايير حديثة ووفق تاكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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