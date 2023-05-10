معرض طهران الدولي للكتاب يبدأ أعماله في مصلى الإمام الخميني(رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها فُتحت أبواب مصلى الإمام الخميني(رض) في طهران قبل ساعة أمام جمهور معرض طهران الدولي للكتاب الرابع والثلاثين، الذي سيستمر حتى 20 مايو.

وسيقام حفل افتتاح هذه النسخة من معرض طهران الدولي للكتاب مساء اليوم الأربعاء، بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، نائب وزير الثقافة ورئيس المعرض، ياسر أحمدوند، الرئيس التنفيذي لمعهد "خانه كتاب" ونائب مدير المعرض، علي رمضاني، ومشاركة مختلف شرائح المجتمع.

كما أفاد علي رمضاني، فإنه يحضر هذا المعرض ما يقارب 100 ناشر أجنبي و 200 بائع كتب و 2700 ناشر محلي في القسمين الحقيقي والافتراضي، كما يشارك فيه رؤساء معارض مسقط والدوحة ونيودلهي، وكذلك وزير الثقافة الطاجيكي والفنزويلي.

يقام معرض طهران الدولي للكتاب كل يوم من الساعة 10:00 إلى الساعة 20:00 في مصلى الإمام الخميني (رضي الله عنه) في طهران.

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