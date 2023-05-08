وزير الثقافة: الحكومة الايرانية تركز على رفع مستوى التعامل الثقافي والفني مع دول محور المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" : ان دول المنطقة متأثرة بالثقافة الايرانية، اكثر منها تأثرا باقتدار ايران الاقليمي.

وفي تصريح له خلال اجتماع "مجلس الفن" الوطني اليوم، استعرض "اسماعيلي" منجزات الزيارة الاخيرة لرئيس جمهورية ايران الاسلامية الى دولة سوريا؛ لافتا الى تركيز الحكومة الشعبية الايرانية على النهوض بمستوى التعامل الثقافي والفني مع دول محور المقاومة.

واضاف : ان وزارة الثقافة الايرانية شرعت في تعاون ثقافي وفني بنّاء مع العراق وسوريا ولبنان، باعتبارها دول محور المقاومة؛ متطلعا الى تطوير هذه العلاقات كمّا ونوعا في المستقبل.

وعلى الصعيد ذاته، اشار اسماعيلي الى توقيع مذكرة للتعاون الثقافي والفني بين طهران ودمشق، قائلا : لقد استضفنا خلال العام الماضي وزير الثقافة السوري والوفد المرافق له، وفي المقابل توجّه رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية بالنيابة عن وزارة الثقافة الايرانية، الى سوريا حيث وقع اتفاقا متعدد الاطراف للتعاون الثقافي والفني بين البلدين.

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