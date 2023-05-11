وزير الاقتصاد الايراني يصل الى جدة للمشاركة في اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاقتصاد الايراني "سيد حسان خاندوزي"، وصل صباح اليوم، الى مطار جدة على رأس وفد اقتصادي للمشاركة في اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية.

وكان في ااستقبال المسؤول الإيراني والوفد المراف له، مسؤولين سعوديين ومدراء البنك الاسلامي للتنمية واعضاء القنصلية الايرانية.

ومن برامج هذه الزيارة عقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين والحضور والقاء الكلمة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية .

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية بعد الاتفاق الأخير مع هذا البلد.

ويرافق الوزير خاندوزي النائب في مجلس الشورى الاسلامي السيد شمس الدين حسيني في هذه الزيارة.

وفي تاريخ 10 آذار/ مارس وبعد مفاوضات مكثفة بدأت يوم الاثنين 15 آذار / مارس في بكين ، بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرياني " علي شمخاني" ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية "مساعد بن محمد العيبان" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية "وانغ يي" وافقت إيران والسعودية في بيان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم الاتفاق على إعادة فتح سفارتين وقنصليتين خلال فترة أقصاها شهران.

انتهى/