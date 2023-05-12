إيران تفكك نحو 1700 عصابة مخدرات اقليمية ودولية خلال العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن تنفيذ 4300 عملية واشتباك مسلح مع مهربي المخدرات وتفكيك نحو 1700 عصابة مخدرات اقليمية ودولية خلال العام الماضي.

وقال إسكندر مؤمني في لقائه وزير الداخلية العراقي يوم الخميس على هامش مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات: تقع إيران الى الجوار من أفغانستان التي تعدّ أكبر منتج للمخدرات وثاني أكبر منتج للقنب (الحشيش) بالعالم ومؤخرًا تنتج مخدر الكريستال (ميثامفيتامين).

وأضاف: وفقًا للتقرير الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شهر شباط/فبراير 2022، رغم حظر طالبان زراعة المخدرات فإن كمية زراعة الأفيون في أفغانستان عامي 2021 و2022 قد ارتفعت بنسبة 32 بالمئة.

وأوضح: نفذت قوات جمهورية إيران الإسلامية في العام 2022 نحو 4 آلاف و300 عملية أمنية واشتباك مسلح أسفرت عن تفكيك ألف و700 عصابة لتهريب مخدرات إقليمية ودولية وبلغت كمية المخدرات وحبوب الهلوسة المضبوطة بأنواعها نحو 716 طنًا، موزعة على 30 طنًا من الهيروين والمورفين و540 طنًا من الأفيون، و76 طنًا من القنب، ونحو 30 طنًا من الكريستال.

وأردف: وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن إيران تضبط 76 بالمئة من إجمالي كميات الأفيون و67 بالمئة من كميات المورفين و17 بالمئة من كميات الهيروين المضبوطة بالعالم.

قال: إن جمهورية إيران الإسلامية تحارب المخدرات غير المشروعة وفق استراتيجية متوازنة. وتشمل هذه الاستراتيجية محاربة تهريب المخدرات في منافذ الدخول والخروج من البلاد ، وكذلك الرقابة الصارمة على نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد ، فضلا عن الحد من الطلب على المخدرات والوقاية من الادمان وعلاج المدمنين.

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