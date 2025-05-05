هیئة مكافحة المخدرات تستعد لإجراءات مشتركة مع اليونيسف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "مونيكا أولدزكا نيلسن"؛ الممثلة المؤقتة لليونيسف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقت حسين ذوالفقاري الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات .

في هذا اللقاء، رحب حسين ذوالفقاري بالسيدة نيلسن، وقيم بشكل إيجابي وشكر الإجراءات التي اتخذتها اليونيسف في جمهورية إيران الإسلامية، وقال: إن إجراءات اليونيسف في جمهورية إيران الإسلامية في مجالات تثقيف الأفراد، بما في ذلك تربية الأبناء، في قسم الوقاية من الإدمان في مركز الإصلاح والتعليم التابع لمنظمة السجون، وكذلك مراكز الصحة العقلية والتمكين، وخاصة تمكين الفتيات، وكذلك الدورات التدريبية للسجون ومديريها، وما إلى ذلك. إنها إيجابية ونحن ممتنون لها.

وفي إشارة إلى العمل المشترك بين مقر مكافحة المخدرات واليونيسيف بشأن وضع مبادئ توجيهية وبروتوكول لعلاج الإدمان بين الأطفال والمراهقين، والذي سيتم نشره قريباً وسيكون أساساً للعمل المشترك، قال الممثل الرئاسي والأمين العام لمقر مكافحة المخدرات: "أعتقد أن أعمالنا مع اليونيسيف يجب أن تتوسع وأن تكون أعمالاً ذات جودة، لأن الأعمال ذات الجودة الرديئة تشبه الحقل الذي يُزرع ثم يُحصد ويُحرق".

وأكد: "هناك إمكانية لدينا للقيام بأعمال مشتركة وأعمال كبيرة بالتعاون مع اليونيسيف يمكن نقلها إلى دول أخرى".

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