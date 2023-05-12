إجماع لدى الاحتلال بضرورة إنهاء العدوان على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، قدما توصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال جلسة تقدير الموقف التي عُقدت الليلة الماضية.

وبحسب القناة العبرية، فقد تمحورت تلك التوصية، حول ضرورة إنهاء العدوان وعدم مواصلة قصف قطاع غزة، والاكتفاء بمحاولة "إحباط" إطلاق الصواريخ من القطاع صوب مستوطنات ومدن الاحتلال.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هناك حالة إجماع لدى المستوى السياسي المتمثل برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وأيضا لدى جميع قادة الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال، بضرورة إنهاء العدوان؛ بادعاء أنه "حقق غالبية أهدافه".

من ناحيته، قال وزير زراعة الاحتلال، آفي ديختر إن "العملية العسكرية لم تنته بعد"، مطالبا المستوطنين "باليقظة حتى لا نفقد الأرواح". وفق حديثه.

وفي سياق آخر، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانئيل هجري أن "سبب فشل القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ في رحوفوت هو خلل فني"، لافتا إلى أن "الصاروخ هو صناعة محلية يصل مداه إلى 70 كم ويحمل رأسا متفجرا يزن 20 كغم".

وسقط الصاروخ على بناية في مستوطنة "رحوفوت" جنوب "تل أبيب" ما تسبب بمقتل إسرائيلية وإصابة 15 بجروح متفاوتة. ووفق مصادر طبية لدى الاحتلال، فقد تم علاج 57 مستوطنًا أصيبوا جراء صواريخ المقاومة منذ بدء العدوان الحالي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث العسكري "الإسرائيلي" أن 866 صاروخًا تم إطلاقهم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم، منهم 672 اجتازوا السياج. وأشار إلى أن 260 صاروخًا فقط تصدت لهم "القبة الحديدية".

المصدر : شهاب

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