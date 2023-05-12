الاحتلال الصهیوني یستهداف المنازل السكنية في اليوم الرابع للعدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة 12 مايو 2023، عددًا من منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة في رابع أيام العدوان.

وقال مراسل وكالة شهاب للأنباء، إن طائرات الاحتلال قصفت منزل في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال مدينة غزة. وذكر مراسلنا أن طائرات الاحتلال دمرت منزلًا يعود لآل طه بشكل كامل، بعد قصفه بعدة صواريخ بشكل مباشر.

وفي جنوب قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي رفح دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة الحشاش في محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وذكر مراسلنا أن إصابة نقلت لتلقى العلاج إثر قصف منزل عائلة الحشاش.

وأفاد مراسلنا أن جيش الاحتلال استهدف شقة في عمارة سكنية بحي النصر وسط قطاع غزة. وذكر أن هناك عدد من الإصابات وأنباء عن شهداء في استهداف الشقة السكنية.

وفي شمال القطاع، دمرت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة معروف بمنطقة البركة غرب بيت لاهيا.

المصدر: شهاب

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