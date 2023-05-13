زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مدينة قصر شيرين غربي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أنه تم تسجيل هذا الزلزال في الساعة 17 و48 دقيقة وثلاث ثواني من مساء اليوم السبت .

ووقع هذا الزلزال على عمق 10 كيلومترات من الارض ، وعلى بعد سبعة كيلومترات من مدينة قصر شيرين ، و 21 كيلومترًا من مدينة خانقين العراقية، و 33 كيلومترًا من مدينة سربل ذهاب.

وتم تسجيل مركز هذا الزلزال عند نقطة التقاء الخط الجغرافي 34.50 شمالا و 45.50 شرقا.

وأشار حاكم مدينة قصر شيرين (بمحافظة كرمانشاه – غرب)، إلى ان الزلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب المحافظة عصر اليوم، لم يخلف اي خسائر بالارواح او الممتلكات.

واوضح "محمد حيدري" في تصريح صحفي، ان فرق التقييم والطوارئ التابعة للمحافظة، دخلت حالة التاهب وباشرت في مهامها فور وقوع الزلزال.

واضاف، انه وافقا للنتائج التحقيق والتقارير الواردة من المدن والقرى المجاورة وايضا المسؤولين في جمعية الهلال الاحمر، لم يجسل هذا الزلزال اي حالات من الاضرار بالارواح والممتلكات لحد الان.

وصرح هذا المسؤول بمحافظة كرمانشاه، ان الاجهزة الاغاثية تواصل مهامها وعلى اتم الاستعداد لتقديم خدماتها لو اقتضت الضرورة على ذلك.

وقصر شيرين هي إحدى مدن محافظة كرمانشاه في غرب إيران.

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