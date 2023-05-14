الصحة الايرانية تسجل 76 اصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و8 وفيات.

وأشارت الصحة الايرانية، بأن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 610 الاف و752 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و212 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و363 الفا و743 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و527 الفا و998 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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