هنية للنخالة: نعتز بما حققته سرايا القدس والمقاومة عبر الغرفة المشتركة خلال معركة ثأر الأحرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد 14/5/2023م، القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مقدماً له التهاني والتعازي باستشهاد ثلة من الإخوة قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد خلال معركة (ثأر الأحرار) مؤكدًا وحدة موقف المقاومة التي تجلت في الميدان والسياسة.

وأكد هنية بحسب بيان صحفي، أن المقاومة كانت وفية لدماء القادة والشهداء من أبناء شعبنا، معرباً عن اعتزازه بالتكتيك الجماعي عبر الغرفة المشتركة.

وأشاد هنية بأداء الإخوة في سرايا القدس خلال هذه المعركة البطولية ثأر الأحرار، مضيفاً " إننا نعتز بأبناء شعبنا الذين وقفوا مع المقاومة وشكلوا لها حاضنة وجدارًا قويًا".

وبدوره، عبّر القائد النخالة عن تقديره للاتصال ومعتزًا بروح الشراكة والمقاومة ومثمنًا الانتصار الذي تحقق على أيدي المجاهدين، وأن سرايا القدس كانت عند حسن ظن شعبنا وأمتنا.

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