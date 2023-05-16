اتخاذ قرارات جديدة حول حقوق إيران المائية على الحدود مع افغانستان

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه في أعقاب تعليمات خاصة أصدرها رئيس الجمهورية، السيد ابراهيم رئيسي، بشأن متابعة حقوق إيران المائية في نهر هيرمند على الحدود مع افغانستان، عُقد اجتماع خاص بمشاركة جميع المؤسسات ذات الصلة لاتخاذ قرارات جديدة في هذا الصدد.

وأشار وزير الطاقة إلى توجيهات رئيس الجمهورية، قائلا: "عقب تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة ، عقد اجتماع أمس الاثنين بحضور من مسؤولي المؤسسات ذات الصلة".

وأوضح محرابيان: "في هذا الاجتماع، ناقشنا الجوانب المختلفة لحل قضية حقوق هيرمند المائية، وبعد التقارير المقدمة من مختلف المؤسسات، تم اتخاذ قرارات لتحقيق حقوق إيران المائية".

وأضاف: "وفقًا للتقارير المقدمة في هذا الاجتماع ، فإن حكومة طالبان التزمت بتنفيذ معاهدة هيرمند ودفع مستحقات إيران من المياه على أساس هذه المعاهدة".

وأكد وزير الطاقة: "لقد اتخذت الحكومة خطوات جادة لتوفير موارد مياه هيرمند، وبناءً على الخطط المبرمجة، سنحصل على حقوق ايران المائية من نهر هيرمند".

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