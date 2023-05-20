الرئيس الإيراني يتوجه إلى إندونيسيا يوم الاثنين المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتوجه حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي إلى جاكرتا يوم الاثنين المقبل على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بهدف تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

ومن المفترض انه سيعقد الرئيس الايراني اجتماع ثنائي مع الرئيس الإندونيسي جودو ويدودو ويتم توقيع وثائق تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

وبالإضافة إلى لقاء رئيس إندونيسيا، سيلتقي حجة الإسلام رئيسي ويتحدث مع رؤساء مجلس النواب ومجلس الشورى في هذا البلد.

ومن بين الخطط الأخرى لرحلة الرئيس الايراني إلى جاكرتا التي تستغرق يومين، لقاء مع رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين من البلدين، ومحادثة مع علماء ومفكرين إندونيسيين، ولقاء مع الإيرانيين المقيمين في إندونيسيا.

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