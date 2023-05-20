النجم الإيراني مهدي طارمي، الخيار البديل لميسي في باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيحاول المدير الرياضي لنادي "باريس سان جيرمان"، لوئيس كامبوس، هذا الصيف للتعاقد مع مهاجم، ونظرًا لانتهاء فترة عقد ليونيل ميسي ومستقبل نيمار الغامض، فإن أحد أهداف هذا النادي الفرنسي هو جذب المهاجم البديل.

على هذا الأساس، ذكرت صحيفة أوجوجوي البرتغالية، أن المهاجم الإيراني لفريق بورتو ، مهدي طارمي هو من احدى الخيارات البديلة سيسعى باريس سان جيرمان لجذبه في الصيف.

ويضيف التقرير أنه من غير المرجح أن يكون طارمي مهاجم باريس سان جيرمان الرئيسي، حيث جعل كامبوس التعاقد مع مهاجم نابولي فيكتور أوسيمان أولوية في فترة الانتقالات الصيفية.

المشتري الثاني لنجم المنتخب الإيراني هو نادي ليل الفرنسي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام برتغالية، والثالث هو نادي نانت.

يذكر انه لعب طارمي 48 مباراة مع بورتو هذا الموسم وسجل 26 هدفًا و 13 تمريرة حاسمة.

/انتهى/