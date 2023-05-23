الآسيوي يكشف عن شروط قبول روسيا للانضمام للاتحاد القاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وأقام الاتحاد اللبناني لكرة القدم حفل غداء على شرف سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بحضور رؤساء أندية الدرجة الأولى والإعلام الرياضي، في بيروت.

وأشار الشيخ سلمان في تصريحات لموقع "كووورة" أن عودة المباريات الدولية في سوريا مرتبطة بعدة نقاط سلمها الاتحاد الآسيوي لنظيره السوري من ناحية وجود مطار ورحلات من وإلى، بالإضافة إلى المنشآت والأمان قائلا في هذه النقطة "شخصيا شعرت بالأمان عندما زرت سوريا".

وأضاف "بالنسبة لعامل الأمان في البلد، يترك هذا الملف للوفود الأمنية المشتركة من فيفا والاتحاد الآسيوي".

وعن موضوع ضم روسيا إلى الاتحاد الآسيوي قال: "سمعته في الإعلام مثلكم ولا يوجد أي خطاب رسمي من الاتحاد الروسي".

وأوضح: "بحال أراد الاتحاد الروسي الانضمام، فالأمر بيد الجمعية العمومية كما فعلت أستراليا عام 2005".

وأكد الشيخ سلمان أن التحاق أستراليا بالاتحاد الآسيوي، رفع مستوى المنافسة، و"على المنتخبات التي تريد التطور أن تواجه منتخبات ذات مستوى أعلى وهو أمر إيجابي".

في حين اعتبر أن على المستوى التسويقي فإن الاتحاد الآسيوي "كان ينتظر أكثر من الكرة الأسترالية".

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