الرئيس الصيني: سعداء لاتخاذ الدول العربية خطوات جديدة على طريق الوحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قال في رسالة تهنئة منه بمناسبة انطلاق أعمال ‏القمة العربية الـ32 في جدة بالمملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، إن بلاده سعيدة بأن تشهد اتخاذ الدول العربية خطوات جديدة على ‏طريق الوحدة والتنمية الذاتية مع تحقيق إنجازات جديدة.‏

وأضاف شي، أن "جامعة الدول العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بتقوية العالم العربي، من خلال الوحدة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط"، ويسعده أن يرى الدول العربية اتخذت خطوات جديدة وحققت إنجازات جديدة على طريق الوحدة، والتنمية الذاتية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

كما أعرب الرئيس الصيني عن تقديره للسعودية، قائلا إنها: "كقوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب، قدمت مساهمات إيجابية في تعزيز التضامن والتنسيق بين الدول العربية، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي رسالة تهنئته، قال الرئيس شي جين بينغ، إن "الصين والدول العربية تتمتع بصداقة تقليدية قوية على مدى آلاف السنين، وفي السنوات الأخيرة، نمت الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وحققت نتائج مثمرة، وضربت مثالا جيدا للتعاون بين الجنوب والجنوب والمنفعة المتبادلة".

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