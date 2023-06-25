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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٢:٣٧ م

تركيب صواريخ كروز وأنظمة الدفاع الدقيقة على متنها؛

مدمرة "دماوند" الإيرانية في طور الإستخدام من جديد

مدمرة "دماوند" الإيرانية في طور الإستخدام من جديد

أظهرت صور الأقمار الصناعية لمدمرة "دماوند" أنه قد اكتمل عملية تركيب قاذفة صواريخ كروز وأنظمة الدفاع الدقيقة على متن هذه المدمرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تشغيل مدمرة "دماوند" (Damavand) التابعة لأسطول البحرية الإيرانية في منطقة شمال البلاد في مارس 2015.

وبعد ثلاث سنوات من تشغيلها، تعرضت هذه السفينة، في يناير 2018، لحادث بسبب اصطدامها بحاجز الأمواج في مينا أنزلي وغرقت بعد بضعة أيام في نفس المكان، ومنذ ذلك الحين أصبح من المقرر ان يتم إحياء هذه المدمرة لتستخدم في الأسطول البحري من جديد.

والآن، بحسب صور الأقمار الصناعية من شركة الشهيد تمجيدي للصناعات التابعة لوزارة الدفاع في ميناء أنزلي، فقد تم الانتهاء من تركيب قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن ومدفع 76 ملم للسفينة ويبدو أن هذه السفينة في طور تركيب معدات أخرى، كما تظهر الصور أيضا تركيب أنظمة الدفاع الدقيقة على متن هذه المدمرة الامر الذي يبشر بإحياء ها وإعدادها للإستخدام في الأسطول البحري من جديد.

/انتهى/

رمز الخبر 1934364

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