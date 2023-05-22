قائد حرس الحدود الإيراني يحذر دول الجارة من عدم احترام مبدأ حسن الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد علي كودرزي: "ندعو دول الجوار إلى مراعاة مبدأ حسن الجوار وعدم السماح بتنفيذ انشطة معادية ضد أمن إيران من داخل بلادهم"، محذرا: "ان لصبرنا حدود".

وأشار إلى استشهاد خمسة اشخاص من قوات حرس الحدود الإيراني خلال اشتباكات مع الاشرار يوم امس، في مدينة سراوان على الحدود مع باكستان، قائلا: "انه استمرت الاشتباكات في مدينة "سراوان" الحدودية قرابة ساعتين بصمود قوات حرس الحدود في محافظة سيستان بلوشستان".

ولفت قائد حرس الحدود الإيراني: "ان في هذا الصراع استشهد خمسة من أفضل زملائي، ثلاثة جنود واثنان من الكوادر من حرس الحدود، وأصيب اثنان آخران".

يذكر انه واجه قوات حرس الحدود الايراني، فجر يوم الأحد، مع الهجوم الإرهابي الجبان الذي قام به الأشرار والأعداء ساعيا الدخول إلى البلاد من حدود باكستان، حيث استشهد من خلاله، خمسة أشخاص من أبطال حرس الحدود.

/انتهى/