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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٩:٤٣ ص

استشهاد 5 من قوات حرس الحدود الايرانية جنوب شرق البلاد

استشهاد 5 من قوات حرس الحدود الايرانية جنوب شرق البلاد

 استشهد خمس من كوادر قوات حرس الحدود الايرانية خلال اشتباك مسلح مع عصابات مسلحة في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد خمس من كوادر قوات حرس الحدود الايرانية خلال اشتباك مسلح مع عصابات مسلحة في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأعلن المركز الاعلامي والإتصالات التابع للشرطة الايرانية عن استشهاد 5 افراد من كوادر قوات حرس الحدود الايرانية في اشتباك وقع الليلة الماضية مع عصابات مسلحة في منطقة سراوان بمحافظة سیستان و بلوشستان (جنوب شرق البلاد) وأکد بأن "هذا العمل الجبان بالتأكيد لن يمر دون رد.

ولم ترد حتى الان تفاصيل اضافية حول هذا الاشتباك المسلح.

/انتهی/

رمز الخبر 1933389

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