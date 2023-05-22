تعيين العميد "أحمديان" امينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لـ"شمخاني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية أصدر اليوم الإثنين، مرسوما ثمن فيه جهود الأدميرال علي شمخاني خلال فترة توليه منصب الأمانة للأمن القومي الإيراني التي استمرت 10 سنوات، وكذلك عيّن العميد علي أكبر أحمديان خلفا له في هذا المنصب.

وُلد العميد أحمديان، عام 1961م في محافظة كرمان(جنوب ايران) وكان رفيقًا للحاج قاسم سليماني في فيلق "ثار الله" الحادي والأربعين لحرس الثورة الإسلامية. انه ترك الدراسة في مجال طب الأسنان بجامعة طهران مؤقتًا عام 1980 وذهب إلى جبهات الحرب المفروضة، وفي السنوات الأخيرة من الحرب ، أصبح أحمديان أحد مهندسي التحول في بحرية حرس الثورة الإسلامية، وبالإضافة إلى لعب دور في تكوين قوة بحرية جديدة ومبتكرة في حرس الثورة، يذكر عنه كواحد من أوائل المنظرين لفكرة الدفاع غير المتكافئ.

خلال فترة ولاية أحمديان كنائب وقائد في بحرية حرس الثورة، أصبحت فكرة الدفاع غير المتكافئ في البحرية جاهزة للعمل بشكل كامل، وإن حضوره المستمر لمدة 15 عامًا في القوة البحرية التابعة للحرس، جعله معروفًا كخبير في مجال الملاحة والصواريخ.

غادر أحمديان بحرية حرس الثورة عام 2000 ليرأس هيئة الأركان المشتركة لحرس الثورة، وخلال فترة ولايته في هذا المنصب التي استمرت سبع سنوات، أحدث تحولا هائلا في الهيكل الإداري والقدرة التنظيمية لحرس الثورة الإسلامية في أبعاد مختلفة.

بالإضافة إلى حصوله على درجة الدكتوراه في طب الأسنان، تخرج أحمديان بدرجة الدكتوراه في مجال الإدارة الإستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني العليا، وشغل منصب رئيس المركز الإستراتيجي لحرس الثورة من عام 2007 لمدة 16 عامًا، حيث يعرف بأنه أحد الشخصيات الأكثر اتقانا في البلاد في شؤون الأمن القومي.

العميد احمديان يتقن حاليا، الفهم الاستراتيجي للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويكون أحد الأعضاء الخمسة الجدد الذين عينهم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي في مجمع تشخيص مصلحة النظام عام 2022.

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