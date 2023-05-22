مدرب إيراني يقود منتخبات الكيوكو شنكاي العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في بيان إن “اللجنة الأولمبية ترحب بالمدرب الإيراني آملاً له التوفيق والنجاح والتميز في مهمته المقبلة، كما طالب الاتحاد بالاهتمام باقامته ونقله ومتابعة مستلزمات نجاح عمله”.

وبين أن “خبرة المدرب في اللعبة تمتد لنحو أربعين عاماً نال فيها العديد من الأوسمة العالمية والقارية كما عمل مدرباً للمنتخب الايراني وحكماً ومحاضراً دولياً”.

وطالب حمودي الاتحاد، والمدرب الجديد بـ”الاهتمام بالفئات العمرية وزجّ المدربين العراقيين بدورات ومهام ملازمة معه للافادة القصوى من انتدابه”.

بدوره، وعد منصوري وفقاً للبيان، بـ”تقديم جهده وخبرته للارتقاء بامكانات المدربين واللاعبين العراقيين معربا عن ثقته بنجاح مهمته”.

ومن جانبه ثمّن رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي عمار عدنان وهيب “دعم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية جميع الاتحادات الرياضية الوطنية ورفدها بخبرات تدريبية أجنبية”، لافتاً الى ان “هذا المنهج ظهرت ثماره في النتائج التي حققتها الاتحادات الرياضية في مشاركاتها العربية والاقليمية والآسيوية الأخيرة”.

وحضر توقيع العقد النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية سمير الموسوي وعضوا المكتب التنفيذي إبراهيم البهادلي وإبراهيم خليل والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد والأمين المالي للجنة الأولمببة أحمد صبري ومدير القسم القانوني علي البدري.

/انتهى