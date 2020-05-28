نشهد اليوم قفزة في قدرات البلاد البحرية/سواحل الخليج الفارسي تشهد ميلاد قوة جديدة

وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم انضمام 120 زورقا قتاليا للقوة البحرية للحرس الثوري في بندرعباس جنوب البلاد صباح اليوم الخميس قال اللواء سلامي، ان ما نشهده اليوم في القوة البحرية وفي اطار انضمام زوارق جديدة هو مظهر بسيط لتاثير قفزة الانتاج الرائعة في القدرات الدفاعية البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية. ان سواحل الخليج الفارسي اليوم تشهد ميلاد قوة جديدة.

واضاف، ان خارطة طريقنا هي تعزيز قدراتنا ونحن نمضي بطريقنا في ظل التدابير الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية، اذ ان تعزيز القدرات هو منطقنا وهدفنا وبرنامجنا.

واشار القائد العام للحرس الثوري الى اركان تعزيز القدرات والمعادلة السائدة بشانها في العالم واضاف، ان ارادة استخدام القوة لكسر ارادة العدو وحكمة استخدام القوة على اساس المنطق والتدبير هي من اركان اقتدار البلاد وبالمقابل فان حكمة استخدام القوة ضعيفة في الكثير من الدول التي تمتلك قوة كبرى والمثال البارز لذلك هو الحكومة الاميركية التي تفتقد للحكمة رغم امتلاكها ادوات القدرة المادية الواسعة اذ كلما استخدمت قوة اكبر فانها تمنى بهزائم اكبر.

واكد اللواء سلامي، اننا "اثبتنا مرارا في الميدان باننا لا نرضخ امام اي عدو" واضاف، اننا اصحاب ارادة ونتقدم الى الامام وان تقدمنا هو ذات طابعنا الدفاعي ومنطقنا وعملنا، وان الدفاع لا يعني الانفعال بل ان دفاعنا استراتيجي الا ان تكتيكنا هجومي.

وقال اللواء سلامي، ان ساحة مواجهتنا للاعداء هي ساحة تجسيد التدابير الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية وان رسوخ القوة الذاتية للشعب لملاحقة الاعداء متبلورة في ارادة القوات المسلحة لبلادنا.

يتبع...