وزير الصناعة الإيراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال رضا فاطمي أمين لدى وصوله مطار عمان وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية صالح المسن والسفير الإيراني لدى مسقط علي نجفي.

وأعرب وزير الصناعة الإيراني عن أمله بأن يتم خلال هذه الزيارة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة استخدام الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووصف وزير الصناعة سلطنة عمان بأنها من أفضل الدول الجارة لإيران، مؤكدا أن العلاقات الثنائية كانت دائما جيدة جدا في الساحة السياسية.

من جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية صالح المسن في هذا اللقاء: "لدينا علاقات سياسية قوية للغاية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفا هذه العلاقات بالعريقة والتاريخية والأخوية.

وأعرب صالح المسن عن ارتياحه لعلاقات حسن الجوار مع إيران، واصفا الثقافة والحضارة الإيرانية بأنها جديرة بالثناء.

ويرافق الوزير الإيراني إلى سلطنة عمان المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية وبعض ممثلي الجهات الحكومية على رأس وفد تجاري كبير من القطاع الخاص للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار خطط الحكومة الثالثة عشرة لتطوير العلاقات التجارية مع دول المنطقة.

وينعقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و سلطنة عمان في مسقط يومي 8 و 9 فبراير برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني ووزير الصناعة والتجارة وتنمية الاستثمار العماني، وسيبحث المشاركون في سبل توقيع 11 مذكرة للتعاون الثنائي، وايضا زيادة الصادرات الايرانية بواقع 10 في المئة الى عمان واستخدام الطاقات المتوفرة في السلطنة لترانزيت البضائع الايرانية الى سائر البلدان./انتهى/