إيران تنتج 2.65 ميليون برميل من النفط يوميًا خلال شهر مارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير حول انتاجيات سوق النفط العالمية، أن إجمالي إنتاج نفط أوبك في الشهر الثالث من العام الجاري بلغ 29 مليونا و 90 ألف برميل يوميا.

وحسب التقرير، انخفض إجمالي إنتاج النفط لـ 13 دولة عضو في أوبك في مارس 2023 بمقدار 140 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق.

كما لم يتغير إنتاج النفط لثمانية أعضاء في أوبك، بما في ذلك إيران، في مارس من هذا العام مقارنة بالشهر السابق، يبيما واجهت 4 دول انخفاضًا في الإنتاج، ودولة واحدة زادت من انتاجها، فهي فنزويلا.

وفقا لهذا التقرير، أنتجت إيران في مارس من هذا العام بمقدار 2.65 مليون برميل من النفط يوميًا، نفس الكمية التي انتجتها في الشهر السابق.

الجزائر وأنغولا والعراق ونيجيريا هي الدول الأربع التي انخفض إنتاجها في مارس، واستقر إنتاج إيران والسعودية والكونغو وغينيا الاستوائية والجابون والكويت والإمارات وليبيا عند مستواه السابق.

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