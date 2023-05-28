سلطان عمان يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد تم الترحيب بسلطان عمان فور وصوله، وستقام مراسم الترحيب الرسمية لسلطان عمان والوفد المرافق له بحضور الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي في المجمع الثقافي التاريخي لسعد آباد وستبدأ المحادثات الخاصة بين رئيسي البلدين.

وزار الرئيس الايراني العام الماضي سلطنة عمان على رأس وفد رفيع المستوى وبدعوة من ملك عمان بهدف تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة وخاصة السياحة الصحية .

وقبل زيارة سلطان عمان، أوضح الديوان السلطاني العماني أهداف هذه الرحلة التي تستغرق يومين من أجل تعزيز العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع التعاون واستعراض آخر المستجدات في المنطقة والعالم.

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