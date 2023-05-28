سلطان عمان يغادر بلاده متوجّها إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وكالة الأنباء العمانية، انه غادر البلاد ظهر اليوم حضرة صاحــب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أيده الله ـ متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفقا لهذا التقرير، تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقّاها جلالة سلطان البلاد المفدى – أعزه الله - من فخامة الرئيس الإيراني، وتأكيدًا على متانة العلاقات الوطيدة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويُرافق جلالة السلطان المعظم في زيارته وفدٌ رسمي رفيع المستوى يضم كلاً من: صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني ومعالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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