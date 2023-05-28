مخبر: ايران تحمل رؤية خاصة بشان علاقاتها مع سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، العلاقات السياسية بين ايران وسلطنة عمان، وثيقة ومعمقة؛ متطلعا الى العمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بما يليق والاواصر السياسية الرفيعة بين هذين البلدين.

وادلى مخبر بهذا التصريح، خلال استقباله سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" والوفد رفيع المستوى المرافق له، بمطار مهراباد الدولي في طهران عصر اليوم.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية : ايران تحمل رؤية خاصة بشان علاقاتها مع سلطنة عمان، معربا عن امله بان تشكل زيارة السلطان هيثم ال سعيد الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، مصدر خير وبركات للشعبين الايراني والعماني وبلدان المنطقة جميعا.

وفيما يخص التعاون التجاري، قال مخبر : ان القضايا المصرفية تشكل من اكبر العقبات التي تعترض مسار تطوير العلاقات التجارية بين طهران ومسقط؛ مؤكدا حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على تطوير التعاون الاقتصادي مع السلطنة.

في المقابل، أشار السلطان هيثم آل سعيد، وفقا لارنا، الى وجود بعض الثغرات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ مؤكدا بانه سيتم خلال زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية، التشاور حول القضايا والحواجز في مجال التبادل التجاري الثنائي.

ورأى سلطان عمان انه بمعالجة التحديات والعراقيل المصرفية، سيتم تسهيل التعاون التجاري بين مسقط وطهران ؛ متطلعا بان يتوصل الجانبان في هذه الزيارة الى اليات لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

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