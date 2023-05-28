رئيسي يشيد بالجهود التي بذلت للافراج عن الدبلوماسي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس الايراني عن امتنانه لجميع المؤسسات التي ساهمت في التمهيد للإفراج عن الدبلوماسي الايراني بعد 5 سنوات من الاعتقال غير القانوني في السجون الألمانية والبلجيكية.

وشكر آية الله السيد إبراهيم رئيسي، في اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد جميع المؤسسات التي وفرت الأساس للإفراج عن الدبلوماسي الايراني بعد 5 سنوات من الاحتجاز غير القانوني في السجون الألمانية والبلجيكية.

وقدم نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية في اجتماع مجلس الوزراء أيضا تقريرا حول أحدث التعديلات على وثيقة مشروع قانون الخطة التنموية السابعة للبلاد.

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